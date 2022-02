La Mara maintenue sur le Balcon du Jura

Après deux annulations consécutives, les organisateurs de La Mara sont fermement décidés à mettre sur pied la 52e édition de leur épreuve, les 5 et 6 mars (samedi sur 12, 22 ou 42 km en skating et dimanche sur les mêmes distances en classique). Tout se présente relativement bien indiquent les organisateurs, même si l'enneigement est faible à certains endroits. Vu ces conditions et les prévisions de la météo, la course se déroulera probablement sous la forme de 2 boucles de 21 km avec départ aux Cluds ou à la Caravane (Mauborget). La décision va se prendre mardi soir et sera communiquée sur le site de l'épreuve.

La participation va être somptueuse avec la présence des 2 vainqueurs (Céline Chopard Lallier et Emilien Louvrier) de la Transjurassienne : du jamais vu dans l’histoire de La Mara. L’Italienne Elisa Brocard qui a déjà couru en Coupe du Monde sera également de la partie. /comm-mne