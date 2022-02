Doublé suisse en combiné !

Un sourire presque gêné

Il s’agit de la 2e médaille dans ces Jeux pour Michelle Gisin. Après le bronze en Super-G, la sœur de Dominique a maîtrisé le combiné avec une manche de slalom absolument parfaite pour dominer sa collègue. Victime d'une mononucléose l'été passé, l'Obwaldienne a lutté pour revenir au plus haut niveau. Voir le sourire éclatant de Michelle Gisin dans l'aire d'arrivée a dû faire plaisir à énormément de monde. En Suisse, bien évidemment, mais aussi ailleurs dans le monde. Parce que l'Obwaldienne est une belle personne. Aux anges d'avoir défendu victorieusement son titre olympique, on l'a vu presque gênée d'avoir battu Wendy Holdener et de l'avoir privée d'un premier titre olympique en individuel.

Shiffrin éliminée en slalom

Cinquième de la descente et favorite de la compétition avec une manche de slalom piquetée par son entraîneur Mike Day, Mikaela Shiffrin n'a pas passé dix piquets ! L'Américaine, en lice dans les cinq disciplines, repartira de Chine sans médaille individuelle. /msc-ats