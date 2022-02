Claire Stiemsbert et Cédric Gasser champions jurassiens de slalom

En raison du faible enneigement, c’est en terres vaudoises que les champions jurassiens de slalom ont été sacrés le week-end dernier. Une des compétitions de la Ragusa Ski Cup qui se tenaient aux Diablerets comptait en effet comme Championnats jurassiens de la discipline.

Dans la catégorie adulte chez les dames, Claire Stiemsbert du SC La Chaux de-Fonds, seule skieuse à avoir effectué le géant et le slalom, a remporté les titres jurassiens en slalom et en combiné. Elle s’est imposée dans l’épreuve technique devant deux athlètes du SC Chasseral Dombresson, Elea Weibel et Isaline Lachat, par ailleurs anciennes membres du CRP Ski Alpin Giron Jurassien. Chez les hommes, le slalom a été dominé par Cédric Gasser du SC St-Imier, devant Maé Höllmüller du SC Romand Bienne et Yann Theurillat également licencié à St-Imier. Au combiné, la victoire finale revient à Pierre Stiemsbert (frère de Claire) devant Yann Theurillat et Léonard Nussbaumer du SC La Chaux-de-Fonds.

Chez les moins de 16 ans, Justine Herzog (SC Chasseral Dombresson) a survolé les débats cette saison en s’imposant en slalom et en combiné. Quentin Cuche (SC Chasseral Dombresson) en a fait de même chez les garçons. /comm-jpi