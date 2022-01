Le retour de la Grimpette de la bosse

Le départ de la cinquième édition de la Grimpette de la Bosse sera donné vendredi soir aux Gollières aux Hauts-Geneveys. Les amateurs de ski alpinisme partiront à l'assaut des pentes de Tête-de-Ran et de La Serment pour un parcours de 5,2 kilomètres. Les skieurs emprunteront une partie de la montée de l'ancien téléski puis bifurqueront pour rejoindre Tête-de-Ran. Depuis là, ils s'élanceront encore skis dans le dos dans l'ascension de la bosse. De là, la deuxième partie de la course passera par le hameau de La Serment pour redescendre vers le départ.





Pas d'effet patrouille

Si l'année 2022 est celle de la Patrouille des glaciers, cela ne donne pas des envies de grandir aux organisateurs qui mettent au cœur de leur organisation la priorité sur la convivialité. « Cela peut attirer quelques personnes en plus », concède Pierre-Alexis Poisson l’un des organisateurs. « Mais notre envie est surtout de garder une certaine simplicité pour organiser la course dans la durée. » Pour l'heure, cette édition 2022 compte une quarantaine d'inscrits tandis qu'une centaine est espérée.





Belles conditions en perspectives

Au contraire de certaines éditions capricieuses au niveau de la météo, soit avec peu de neige ou avec de fortes précipitations, les conditions de cette année s'annoncent excellentes. La neige et le froid seront au rendez-vous, avec une température aux alentours du zéro degré. Clou de la soirée, la gommeuse sera partagée en intérieur et à l'extérieur à l'hôtel de la Vue-des-Alpes. Le trophée des 3 fondues, c'est d'ailleurs le nom du classement général établi en commun depuis quelques années avec les courses de la Verticale du Crêt-du-Puy et de la Chasseralienne entre Nods et le sommet bernois. /lre