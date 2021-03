Le bronze pour Marianne Fatton

Une nouvelle médaille pour Marianne Fatton aux championnats du monde de ski-alpinisme. Déjà sacrée mardi dans le sprint, l’athlète de Dombresson a encore conquis le bronze du relais avec ses deux coéquipières de l’équipe de Suisse, Alessandra Schmid et Victoria Kreuzer, mercredi à Comapedrosa, en Andorre. Marianne Fatton a passé le témoin en tête à Alessandra Schmid au terme du premier relais. Sa coéquipière en a fait de même après le deuxième parcours. Dans le troisième et dernier relais, Victoria Kreuzer n’a malheureusement pas pu résister aux retours successifs de l’Italienne Mara Martini et de la Française Axelle Gachet-Mollaret, respectivement médaillées d'or et d'argent.

Jeudi, Marianne Fatton sera encore engagée dans l’épreuve dite de « La Verticale ». /mne