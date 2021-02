Marianne Fatton en bronze

Marianne Fatton sur le podium. L’athlète de Dombresson a pris la troisième place de la course individuelle disputée vendredi à Flaine, en Haute-Savoie, lors de la troisième manche de la Coupe du monde de ski-alpinisme. Marianne Fatton a concédé 5 minutes 29 à la gagnante, la Française Axelle Gachet-Mollaret. La course individuelle constitue la discipline la plus complète du ski-alpinisme. Elle dure entre 1h30 et 2 heures : elle comprend montée à skis, portage et aussi descente.

Une épreuve de sprint est encore agendée samedi dans la station française. En décembre dernier en Italie, Marianne Fatton avait remporté, dans cette discipline, la première manche de la Coupe du monde. /mne