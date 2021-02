La 51e édition de la Mara annulée

Pas de Mara 2021 aux Rasses de Ste-Croix. Le comité d’organisation l’a annoncé par un communiqué mercredi soir. Après l’annulation de la 50e édition l’année passée par manque de neige, la 51e édition est victime de la pandémie de coronavirus et de l’interdiction d’organiser des grands rassemblements.

Le comité d’organisation de la Mara annonce tout de même que le tracé de la course de ski de fond sera damé en skating le samedi 6 mars et en classique le dimanche 7 mars pour que les amis de la Mara puissent effectuer le parcours sans chronométrage et tout en gardant la distanciation sociale.

La 52e édition est déjà agendée les 5 et 6 mars 2022. /comm-swe