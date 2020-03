La neige de Narvik ne convient décidément pas à Amélie Klopfenstein. Pour sa 3e et dernière course aux championnats du monde juniors de ski alpin, l’athlète de 17 ans a connu une 2e élimination. Comme lundi lors du combiné, la sportive de La Neuveville n’a pas terminé la seconde manche du géant ce mercredi en Norvège. Elle a signé le 28e chrono du premier tracé à 2’’98 de la Suédoise Sara Rask. La Scandinave n’a pas flanché et s’est offert le titre mondial. /msc