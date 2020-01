Les jeunes skieurs du Giron jurassien s'affirment

Les meilleurs espoirs du ski alpin romand, âgés de moins de 16 ans, étaient en lice aux Diablerets samedi et dimanche. Deux slaloms géants figuraient au programme sur la piste de La Jorasse. Cheryl Sunier (SC Biel-Bienne) et Owen Fischer (SC Chasseral Dombresson) ont tous les deux signé un cinquième rang.

Anna Meyer (SC Biel-Bienne) et Cléa Peter (SC Chasseral Dombresson) ont intégré le top 10 lors de la course du samedi. Les deux représentantes du Giron jurassien des clubs de sports de neige se sont classées respectivement septième et neuvième. /mne-comm