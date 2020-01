Robin Tissières en or

Le Neuchâtelois Robin Tissières quittera les JOJ avec une médaille autour du cou.

L’équipe de Suisse a en effet remporté le Team Event de cross mixte, qui associe skieurs et snowboarders, mardi à Leysin aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Le Neuchâtelois Robin Tissières faisait partie du quatuor helvétique qui est monté sur la plus haute marche du podium. Il a fait équipe avec Anouk Doerig, Marie Krista et Valerio Jud. Cette médaille d’or ne sera toutefois pas comptabilisée dans le bilan final, puisque plusieurs formations étaient constituées de nations mélangées. /mne