Clyde Engel sur le podium

Spécialiste des longues distances, le skieur de fond neuchâtelois Clyde Engel a bien entamé la saison des courses internationales. Il a pris la troisième place du combiné 30 kilomètres classique et 42 kilomètres skating samedi et dimanche en Haut-Maurienne, dans le cadre du circuit Euroloppet. Et pourtant, il n’a pas été épargné par la malchance le samedi : la semelle de son ski s’est décollée à trois kilomètres de l’arrivée. Il a terminé la course comme il a pu alors qu’il bataillait pour une place parmi les dix premiers.

Ce week-end de compétition constitue toutefois une excellente préparation en vue de la Marcialonga, la plus prestigieuse course populaire de la planète, après la Vasaloppet. /mne