Encore une place de dauphine pour Wendy Holdener

Wendy Holdener grimpe sur la boîte. La skieuse schwytzoise s’est classée 2e du combiné d’Altenmarkt dimanche. Elle a concédé 15 centièmes à l’Italienne Federica Brignone. Marta Bassino a fini 3e à 82 centièmes de sa compatriote transalpine.

Wendy Holdener a pris la 2e place d'une épreuve de Coupe du monde pour la 16e fois de sa carrière qui compte à présent 35 podiums à ce niveau. Elle aurait pu prétendre à mieux sur la piste autrichienne. La double championne du monde de la discipline était dans une position optimale à l'issue du super-G, qu’elle a bouclé au 3e rang à 50 centièmes de Federica Brignone. Elle n'a toutefois pu reprendre que 35 centièmes à la Valdôtaine sur la manche de slalom. La skieuse d'Unteriberg a, en effet, connu une mise en action délicate dans sa discipline de prédilection. Et bien qu'elle soit revenue sur le bas et qu'elle ait terminé avec le meilleur temps de manche, le retard accumulé dans la partie sommitale a été rédhibitoire.

La frustration est d'autant plus grande pour Wendy Holdener que Michelle Gisin, Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin n'ont pas terminé un super-G qui a fait pas mal de dégâts et qui a enlevé une bonne partie du suspense à l'occasion du slalom. À noter, la jolie 8e place de Nathalie Groebli. La Nidwaldienne de 23 ans réalise là le meilleur résultat de sa carrière. /ats-emu