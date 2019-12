Marianne Fatton sur le podium

Déjà un podium pour Marianne Fatton. En ouverture de la Coupe du monde de ski-alpinisme, la Neuchâteloise a pris la 2e place de l’épreuve individuelle disputée à Aussois, dans le massif de la Vanoise, derrière la Française Axelle Gachet-Mollaret.

« Je ne m'attendais pas à une aussi bonne course en début de saison » a raconté Marianne Fatton sur le site du CAS, le Club alpin suisse. « Je suis heureuse de voir que je suis en bonne forme. Si la course s'est bien passée aujourd'hui, je peux courir plus sereinement le sprint de demain ».

Pour rappel aussi, Marianne Fatton vient de recevoir - c'était le 11 décembre à Cernier - le Prix du mérite sportif neuchâtelois de l’année. /mne