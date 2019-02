Chasseron-Buttes se skiera dans son entier

Cela fait quatre ans que les organisateurs l'espéraient et enfin cette année la descente de la course de ski Chasseron-Buttes pourra se courir dans son intégralité. Alors que mardi, ils jouaient de prudence en annonçant que la course serait raccourcie , la bonne nouvelle est tombée vendredi soir. Dans son communiqué, le comité annonce que, malgré les températures élevées de ces derniers jours, la neige a resisté et l'équipe de damage a fourni un gros travail afin que la course puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles.