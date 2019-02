Loïc Meillard frôle l’exploit et la médaille. Le Neuchâtelois d’Hérémence a terminé au pied du podium en prenant la 4e place du géant des Mondiaux de ski alpin de Are vendredi soir. Il affiche 92 centièmes de retard sur le vainqueur du jour, le Norvégien Henrik Kristoffersen et 50 centièmes sur le troisième, le Français Alexis Pinturault. L’Autrichien Marcel Hirscher récolte l’argent terminant à 20 centièmes de la première place. /jpp