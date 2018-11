Mauro Caviezel sur la boîte

Mauro Caviezel s'installe sur le podium. Dimanche, le skieur grison a pris la 3e place lors du Super-G de Lake Louise. Le Grison signe le deuxième podium de sa carrière dans une course remportée par le Norvégien Kjetil Jansrud devant l'Autrichien Vincent Kriechmayr. Beat Feuz a fini 10e.

Seulement 24e de la descente disputée la veille, le coureur de 30 ans a fait aussi bien qu'en mars 2017 à Aspen avec une 3e place. A croire que le continent nord-américain convient bien à son type de ski. On savait que le Grison était à l'aise sur cette piste canadienne, mais il a bien failli créer une plus grande surprise, lorsqu'il a coupé la 3e cellule chronométrique avec un centième d'avance sur Jansrud. Mais sans doute que le poids plus important du Norvégien lui a permis de grappiller ces quelques mètres d'avance en fin de parcours. /ats+mle