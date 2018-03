Bonnes conditions pour la Mara

La neige est tombée en abondance sur les crêtes du Jura, avant de laisser place à un ciel bleu. Les conditions étaient réunies ce week-end pour la 48e édition de la course de ski de fond de la Mara à Ste-Croix/Les Rasses.

Le samedi, la course des 25 kilomètres libres est revenue à Maël Bohren chez les hommes et Anouck Faivre-Picon chez les dames. Sur le tracé classique de 42 kilomètres le dimanche, Céline Chopard- Lallier et Evgeny Bogdanov ont décroché la victoire dans leurs catégories respectives. /lre