Dario Cologna double la mise au Tour de Ski

Dario Cologna s'est positionné pour la victoire finale au Tour de Ski. Impressionnant comme à ses plus beaux jours, il a dominé la 3e étape à Lenzerheide, une poursuite en skating sur 15 km, et s'envole en tête du classement général.

Le triple champion olympique en ski de fond s'est imposé avec 17''6 d'avance sur le Russe Sergeï Ustiugov, sur lequel il comptera, en additionnant les bonifications, 22''6 d'avance avant d'aborder le sprint en classique d'Oberstdorf mercredi, pour la 4e étape. Rien n'est joué bien sûr, mais la manière avec laquelle il a maîtrisé cette étape en dit long sur son niveau.

Le Grison a cueilli son 23e succès en Coupe du monde, au lendemain de sa victoire sur le 15 km en classique. Deux victoires coup sur coup, cela ne lui était plus arrivé depuis 2012. Or, 2012 marque justement l'année de son troisième et dernier succès sur le Tour de Ski. /ATS+ncp