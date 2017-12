Bon début de saison pour les athlètes du Giron jurassien

Le véritable coup d’envoi de la saison de ski de fond a été donné ce week-end à Goms en Valais. Quatre athlètes du Centre régional de performance ski nordique du Giron jurassien ont pris part aux différentes compétitions.

Samedi, Emma Wuthrich, du ski-club La Vue-des-Alpes, a atteint les demi-finales et termine au 8e rang en catégorie moins de 20 ans, devançant toutes ses rivales de la catégorie des moins de 18 ans. Les sociétaires du ski-club La Brévine, Solène Faivre et Prisca Schneider, se sont classées respectivement 14e et 20e, soit 7e et 11e en M18.

Pour son grand retour dans les cadres du Giron jurassien, Benjamin Rosselet, du ski-club La Brévine, a signé le 20e rang dans la catégorie des moins de 20 ans.

Dimanche, lors de la compétition en style classique sur 7,5 km, Solène Faivre a décroché une 7e place chez les M18. Emma Wuthrich a réalisé le 10e temps alors que Prisca Schneider a conclu le parcours au 15e rang. Sur 10 km en moins de 20 ans, Benjamin Rosselet s’est classé à la 23e place. /comm-jpp