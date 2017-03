Objectif atteint à la Coupe Didier Cuche

L’hiver a été capricieux, mais les huit manches de la Coupe Didier Cuche ont pu être maintenues cette saison.

Objectif atteint : cette série de compétitions a permis de promouvoir les courses de ski alpin auprès de tous les enfants en âge de scolarité. Près de 800 départs ont été donnés.

Au chapitre des résultats, il faut relever les prestations des skieurs et skieuses qui ont remporté six victoires sur les six manches comptabilisées. A savoir : Odélie Wermeille (SC La Sagne/M8), Eloé Isler (SC St-Imier/M9), Eliott Ducommun (SC Chasseral Dombresson/M9), Lina Meyer (SC Biel/Bienne/M10), Kaï Odot (SC Chasseral Dombresson/M10), Justine Herzog (SC Chasseral Dombresson/M11), Jaya Dey (SC Romand Bienne/M12), Noah Gasser (SC St-Imier/M12) et Sarah Schindelholz (SC St-Imier/M16)./mne