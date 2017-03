Excellente performance du Neuchâtelois Clyde Engel. Le membre du ski-club La Sagne a pris la 2e place du classement général de la Gommerlauf. Cette course de ski de fond, qui s’est déroulée le week-end passé à Ulrichen dans la vallée de Conches en Valais, est la deuxième plus importante du pays. Elle est constituée d’un 21 km classique et d’un 42 km skating. Plus de 1'400 fondeurs ont pris part à cet événement. /comm-jpp