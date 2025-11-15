1re manche: Shiffrin survole les débats, Holdener 7e

Mikaela Shiffrin a survolé les débats dans la première manche du slalom de Levi samedi.

L'Américaine devance sa dauphine Lara Colturi de plus d'une seconde (1''08). Septième et meilleure Suissesse, Wendy Holdener a concédé 1''92.

La Schwytzoise pointe toutefois à seulement 0''43 de la troisième marche du podium provisoire, occupée par l'Allemande Lena Dürr. Mélanie Meillard, 11e à 2''14, peut également lorgner le top 3. Cela ne sera en revanche pas la cas de la championne du monde Camille Rast, 14e à 2''45. La Valaisanne n'a jamais trouvé le bon rythme.

En quête d'un 9e succès à Levi - qui serait son 102e en Coupe du monde et le 65e en slalom, Mikaela Shiffrin a signé le meilleur chrono dans trois des quatre secteurs. Elle a levé quelque peu le pied dans la partie finale, ne perdant toutefois que 0''15 sur l'Albanaise Lara Colturi sur les 12 dernières secondes de course.

