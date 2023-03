1re manche: Shiffrin en tête, Gut-Behrami 6e

Mikaela Shiffrin a signé le meilleur chrono dans la première manche du géant de Soldeu, dernière course féminine de cette Coupe du monde 2022/23. Lara Gut-Behrami pointe au 6e rang.

En quête d'un 14e succès cette saison, Mikaela Shiffrin devance de 0''62 la Canadienne Valérie Grenier (2e) et de 0''63 l'Italienne Marta Bassino (3e) au terme d'une première manche très courte (57'' de course). L'Américaine est déjà assurée de s'adjuger le petit Globe de la discipline, en plus de celui du slalom.

Lara Gut-Behrami accuse quant à elle 0''80 de retard sur la lauréate du classement général, après avoir perdu un bâton durant cette manche initiale. Le podium est à sa portée, mais les écarts sont serrés derrière Mikaela Shiffrin: 12e, Mina Fürst Holtmann pointe à huit dixièmes de seconde de Valérie Grenier.

Sacrée en super-G jeudi, Lara Gut-Behrami est par ailleurs assurée de terminer au 2e rang du classement général. Revenue à 42 longueurs de la Tessinoise grâce à son succès en slalom la veille, Petra Vlhova a connu l'élimination sur ce premier tracé. Federica Brignone (4e) a subi le même sort.

Les trois autres Suissesses en lice ont terminé hors du top 10. Wendy Holdener, 13e à 1''51 de Mikaela Shiffrin, peut néanmoins espérer s'y hisser à l'issue de la deuxième manche (dès 12h). Andrea Ellenberger (21e à 2''92) et Michelle Gisin (22e à 3''03) ne devraient quant à elles pas marquer de points (top 15 lors des finales).

