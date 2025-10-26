1re manche: Odermatt en tête, Schwarz à 0''01

Marco Odermatt a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Sölden, qui marque ...
Photo: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Marco Odermatt a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Sölden, qui marque l'ouverture de la saison.

Le champion olympique de la discipline devance d'un centième seulement son dauphin provisoire, l'Autrichien Marco Schwarz.

Le Nidwaldien s'est montré le plus rapide sur le haut d'un parcours raccourci en raison du vent. Mais il a concédé près d'une demi-seconde à Marco Schwarz sur les 15 dernières secondes de course. Un deuxième Autrichien, Stefan Brennsteiner, pointe au 3e rang à 0''25 du leader provisoire.

Marco Odermatt est avide de revanche à Sölden, où il avait connu l'élimination en première manche l'an dernier alors qu'il restait sur deux victoires sur le glacier du Rettenbach. La victoire lui a par ailleurs échappé lors des cinq derniers géants disputés, championnats du monde 2025 inclus.

Loïc Meillard, qui reste quant à lui sur deux succès dans la spécialité en mars dernier (Hafjell et Sun Valley), a en revanche manqué son affaire. Trop prudent, le skieur d'Hérémence a lâché 0''96 pour se retrouver 9e. Le deuxième meilleur Suisse est le Grison Thomas Tumler, 4e à 0''58 de son chef de file.

No 4 helvétique dans la discipline, Luca Aerni a terminé plus loin encore dans le brouillard autrichien. Le Valaisan, 22e après le passage de 30 concurrents (à 2''25), pourrait même ne pas être au rendez-vous de la deuxième manche dès 13h.

/ATS
 

