1re manche: Les Suisses largués, Pinheiro Braathen en tête

A l'instar des dames la veille, les slalomeurs suisses ont manqué leur affaire dimanche matin ...
A l'instar des dames la veille, les slalomeurs suisses ont manqué leur affaire dimanche matin dans la première manche du slalom de Levi.

Meilleur Helvète, le champion du monde 2025 Loïc Meillard pointe ainsi au 10e rang, à 1''32 du leader provisoire Lucas Pinheiro Braathen.

Premier coureur à s'élancer dans ce premier slalom masculin de l'hiver, Loïc Meillard s'est montré bien trop prudent sur un parcours où il s'agissait avant tout de laisser aller les skis. Il a très vite compris qu'il y avait bien mieux à faire, le dossard 3 Timon Haugan le devançant de 83 centièmes.

Et Haugan a signé au final le 3e temps. Porteur du dossard 4, le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen a amélioré de 0''49 le chrono de son ex-compatriote. Vainqueur l'an dernier en Laponie, Clément Noël a réussi le 2e temps à 0''41 du Norvégien d'origine, qui vise un sixième succès en Coupe du monde.

Les autres Suisses n'ont pas fait mieux que leur chef de file Loïc Meillard. Le Genevois Tanguy Nef, 5e douze mois plus tôt sur cette même piste, a réalisé le 14e chrono à 1''44. Daniel Yule, qui a perdu 2''15, pointe au 26e rang après le passage de 38 concurrents. Ramon Zenhäusern, Luca Aerni et Marc Rochat ne verront même pas la deuxième manche (dès 13h).

