1re manche: Lena Dürr en tête, Holdener 5e

Lena Dürr a signé le meilleur temps de la première manche du premier slalom de Levi. Meilleure Suissesse, Wendy Holdener pointe au 5e rang, alors que Michelle Gisin a connu l'élimination.

Partie avec le dossard no 1, Lena Dürr a réalisé un temps canon qu'aucune de ses rivales n'est parvenue à approcher. Deuxième, la Suédoise Anna Swenn Lausson a concédé 0''45, l'Américaine Mikaela Shiffrin étant 3e à 0''57.

Cinquième à égalité avec la Slovène Ana Bucik, Wendy Holdener accuse pour sa part un retard de 0''61 sur Lena Dürr. La Schwytzoise, épargnée par les blessures durant l'intersaison, vise toujours un premier succès dans la spécialité en Coupe du monde. Elle est aussi en quête d'un 30e podium dans la discipline.

Seules deux autres Suissesses ont décroché leur ticket pour la deuxième manche (dès 13h), mais sans briller. Aline Danioth et Camille Rast, qui ont perdu respectivement 2''05 et 2''22 sur Lena Dürr, occupent les 24e et 26e places. Elena Stoffel (31e) a, elle, échoué à trois centièmes du top 30.

Quant à Michelle Gisin, elle est partie à la faute dans la triple. Déjà éliminée lors de trois des quatre derniers slaloms de la saison 2021/22, l'Owaldienne aura l'occasion de se reprendre dès dimanche. Tout comme Mélanie Meillard et Nicole Good, elles aussi victimes d'une sortie de piste sur cette première manche.

