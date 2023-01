1386 points en 18 courses pour Maître Odermatt

Les superlatifs commencent à manquer pour qualifier les performances de Marco Odermatt. Le Nidwaldien de 25 ans affiche 1386 points à son compteur dans cette Coupe du monde 2022/23, en 18 départs.

Le record masculin de Hermann Maier (2000 points récoltés en 1999/2000) est donc à la portée du champion olympique 2022 de géant. Auteur de 15 podiums cet hiver, il affiche une moyenne affolante de 77 points par course disputée, soit à peine moins que l'équivalent d'une 3e place à chaque sortie!

Marco Odermatt, qui a renoncé mercredi au géant de Schladming après avoir frisé la correctionnelle dans la première descente de Kitzbühel (54e), devrait faire mieux que l'Autrichien s'il poursuit sur sa lancée. Il reste au programme quatre géants, trois descentes et deux super-G, soit potentiellement près de 700 points...

Avec désormais 19 succès au total, le prodige de Hergiswil égale par ailleurs l'Autrichien Michael Walchhofer et se retrouve à deux longueurs de Didier Cuche, quatrième Suisse le plus prolifique de l'histoire dans la Coupe du monde masculine. Michael von Grünigen (23) et Peter Müller (24) ne sont déjà plus très loin...

Sérénité

Pas question toutefois de se projeter aussi loin pour le détenteur du gros Globe de cristal, qui est outre idéalement placé pour remporter également les classements du géant et du super-G. L'heure est à la récupération avant le grand événement de la saison, les Mondiaux de Courchevel/Méribel, où il visera trois médailles.

'Maintenant, je fais une pause avant les championnats du monde, pour moi et mon genou', a lâché Marco Odermatt, qui entrera en lice le 9 février à l'occasion d'un entraînement de descente. 'Je pars serein pour la France. L'objectif est de conquérir un titre de champion du monde, on verra bien ce que ça donne'.

