Play-in: 4-4 entre Ambri-Piotta et Lugano

Le derby tessinois a donné lieu à du grand spectacle lors du match aller du play-in de National League. Ambri-Piotta et Lugano ont fait match nul 4-4 au terme d'un match au scénario étonnant.

Dans une Gottardo Arena en ébullition, les biancoblu ont longtemps pu penser à la victoire. Ils ont assommé leurs adversaires en marquant par Lilja après 8'08, puis par Heed 25 secondes plus tard. Pour faire bonne mesure, Kneubühler a enfoncé le clou quatre minutes exactement après le 1-0. En power-play, Pestoni a encore creusé l'écart (26e).

A 4-0, tout semblait perdu pour Lugano. Et pourtant! Fazzini (27e) a inscrit le but de l'espoir. En infériorité numérique, Müller (42e) a encore réduit l'écart. Ambri a alors trop subi et a fini par craquer, les bianconeri revenant grâce à Joly (54e) et Alatalo (55e). Les deux équipes se retrouveront samedi pour un match retour qui s'annonce explosif.

/ATS