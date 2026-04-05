Les Devils gagnent à Montréal

Les Devils conservent un mince espoir de disputer les play-off de NHL. New Jersey est allé s'imposer 3-0 dimanche à Montréal, grâce notamment à un but de Timo Meier.

Battus aux tirs au but par ce même adversaire 24 heures plus tôt à Newark, les Devils ont cueilli un 12e succès dans leurs 18 derniers matches pour pointer à sept longueurs de la deuxième 'wildcard' disponible dans la Conférence Est. Ils ont aussi mis fin à la série de huit succès de Montréal, qui a néanmoins validé son ticket pour les play-off dimanche.

C'est Timo Meier qui a ouvert la marque après 10'47 d'un tir à bout portant. L'Appenzellois a profitant d'un superbe travail préparatoire de Jack Hughes (2 assists dimanche) pour inscrire son 24e but de la saison, le 7e dans ses 12 dernières sorties. Son capitaine Nico Hischier n'a pas inscrit de point, mais son remarquable travail défensif lui a valu la deuxième étoile.

New Jersey, qui a également aligné son défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (4 tirs bloqués dimanche), n'a plus le droit à l'erreur dans la lutte pour une place en play-off. Les Devils ont encore cinq matches à jouer en saison régulière, face à cinq adversaires directs dans la course aux séries finales: Philadelphie, Pittsburgh, Detroit, Ottawa et Boston.

Les Blues du centre zurichois Pius Suter peuvent également toujours y croire. St. Louis a cueilli deux points précieux dimanche sur la glace de l'Avalanche, s'imposant 3-2 grâce à un triplé de Robert Thomas. La franchise du Missouri revient ainsi à trois points des Predators de Roman Josi, qui détiennent pour leur la deuxième 'wildcard' à l'Ouest, avec encore six matches à jouer.

/ATS