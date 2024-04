Finale des play-off: pas de miracle pour le LHC

Lausanne n'a pas pu fêter le premier titre de son histoire. Les Vaudois se sont inclinés 2-0 mardi soir à Zurich lors du 7e match de la finale des play-off de National League.

Une rencontre à sens unique et un dixième titre pour les Zurichois. Malgré toute la meilleure volonté du monde, un LHC inoffensif est tombé sur plus fort que lui. Dès la 2e minute et un lancer d'Andrighetto, les Zurichois ont donné le ton et continué sur le rythme du dernier tiers de samedi à Malley.

Les Lions alémaniques ont tourné dans la zone de défense du LHC en tentant d'inquiéter Connor Hughes dans presque toutes les positions. Les Lausannois n'ont mis le nez à la fenêtre qu'à partir de la 16e. Et la fin de la période fut plus équilibrée, surtout que le top scorer zurichois Denis Malgin a dû rejoindre le vestiaire trois minutes avant la fin pour une blessure au bas du corps (genou?). Déjà privé de Yannick Weber, Rudolfs Balcers et Yannick Zehnder, Marc Crawford a donc dû composer sans son joueur vedette.

Fröden ouvre la marque

Même sans leur magicien aux racines russes, les Zurichois n'ont pas relâché leur pression et on a souvent vu les locaux sortir des bandes avec le puck. Puis le tiers médian est arrivé. Ce deuxième vingt où les Zurichois ont à chaque fois fait la différence à domicile. Les trois premiers affrontements en terre alémanique avaient vu les Lions de Crawford mordre à chaque fois et prendre un avantage décisif. Il en est allé de même lors de cette finalissima.

Cette fois, les Zurichois ont ouvert le score à 44 secondes de la deuxième pause. Juho Lammikko a trouvé un Jesper Fröden plus rapide que Lukas Frick pour battre Hughes et faire chavirer de bonheur la patinoire. Les Vaudois ont ensuite connu une fin de tiers extrêmement difficile avec un but annulé à moins de trois secondes du terme de la période pour une obstruction sur Hughes.

Cette deuxième réussite est finalement tombée à la 47e grâce à Juho Lammikko. Le centre finlandais a trompé Hughes et quasiment validé le 10e titre zurichois. Le LHC a vaguement tenté de riposter, mais c'était comme si les Vaudois n'avaient plus de forces. Sur cette dernière partie, c'est comme si Lausanne avait réalisé l'écart qui restait à combler pour faire tomber une équipe comme Zurich.

/ATS