De nombreuses Suissesses rejoignent la NHA

L’effectif de la Neuchâtel Hockey Academy prend forme. Le club de Women’s League de hockey sur glace annonce jeudi plusieurs arrivées de joueuses helvétiques dans son contingent en vue de la prochaine saison.

Au poste de gardienne, la jeune Amélie Walzer rejoint le groupe en provenance des SCB Frauen. Sur le plan défensif, le club mise sur la jeunesse avec les arrivées de Mila Croll, Amélie Andrey (SCB Frauen), Alexane Juillard (Ajoie Academy) et Julia Schafer (Fribourg Ladies/Zunzgen-Sissach).

En attaque, la NHA accueille Céline Bonassi et Jelena Sonderegger (SCB Frauen), ainsi que la jeune Norah Voirol en provenance de Lyss. /gjo