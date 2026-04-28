Effectif en reconstruction à la Neuchâtel Hockey Academy

Le club du Littoral a annoncé les prolongations des contrats de nombreuses joueuses pour la ...
Effectif en reconstruction à la Neuchâtel Hockey Academy

Le club du Littoral a annoncé les prolongations des contrats de nombreuses joueuses pour la prochaine saison de Women’s League, la Ligue A féminine de hockey sur glace.

Inès Berset (à droite) entre autres a prolongé à la NHA. Inès Berset (à droite) entre autres a prolongé à la NHA.

La Neuchâtel Hockey Academy prépare activement sa prochaine saison de Women’s League, la Ligue A féminine de hockey sur glace. Le club annonce mardi les prolongations de nombreux contrats, à commencer, au poste de gardienne, par ceux de Nina Paiva et de la jeune Amélie Paroz. Nina Paiva s’apprête à disputer sa dixième saison sous le maillot de la NHA.

Sur le plan défensif, Emma Christe et Tanja Leuenberger prolongent également l’aventure pour une saison supplémentaire. De son côté, Lynn Wüthrich poursuivra son développement au sein du groupe.

En attaque, la NHA pourra toujours compter sur sa capitaine Inès Berset, ainsi que sur Pauline Menoud, Nora Fornasier, Tanja Kunz, Anabel Kreutzer et Tamara Bigler. Mattea Adobatti et Ester Herin feront également partie du groupe, tout en évoluant avec l’équipe partenaire de Lyss. Elles resteront à disposition en cas de besoin. /comm-mne 


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