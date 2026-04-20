Gilles Voirol prend les rênes de la Neuchâtel Hockey Academy

La Neuchâtel Hockey Academy change d'entraîneur et voit son effectif se modifier en profondeur. Après une saison 2025–2026 difficile avec une dernière place en Women's League de hockey sur glace. La NHA «engage une nouvelle phase de développement avec l’ambition de construire un projet solide et durable », selon le communiqué publié ce lundi. Gilles Voirol est nommé entraîneur principal et sera assisté par Ophélie Ryser, de retour au club. Thierry Bourquin et Yan Gigon restent en poste dans l’encadrement de l’équipe. La préparation physique sera renforcée avec l'arrivée d'Oscar Burillo comme préparateur.

Par ailleurs, huit joueuses quittent le club : Alexandria Weiss, Tatum White et Liliane Perreault retournent en Amérique du Nord, tandis que Muriel Wilcke, Joya Stettler, Cindy Lambercier, Aurélie Roehrich et Ania Sencers poursuivront leur carrière ailleurs en Suisse. La NHA indique qu’elle communiquera prochaînement sur l’effectif à venir. /cbs