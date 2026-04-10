Chiriaev et Macquat disent stop

Evgeni Chiriaev dit stop. L’attaquant du HC La Chaux-de-Fonds met un terme à sa carrière à 36 ans, après avoir disputé près de 1'000 matches en ligue nationale. L’annonce a été faite ce vendredi par le club, qui n’avait pas souhaité prolonger le contrat du joueur. Formé au HCC et fils du légendaire Valeri Chiriaev, le Chaux-de-Fonnier est revenu aux Mélèzes en 2024. Il a remporté deux National Cup avec les Abeilles. Un autre attaquant du HCC, le Jurassien Steven Macquat, annonce sur les réseaux sociaux mettre un terme à sa carrière à l’âge de 30 ans. Il a gagné deux National Cup et un titre de champion de Swiss League avec le HC La Chaux-de-Fonds. /vco