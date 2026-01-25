La NHA finit la saison régulière sur deux courtes défaites

Ultime défaite de la Neuchâtel Hockey Academy en saison régulière de Women’s League. Les Neuchâteloises se sont inclinées 4-2 contre Zurich, dimanche à domicile, dans le dernier match au programme. Samedi, la NHA s’était inclinée 3-2 à Berne. Le club neuchâtelois termine à la dernière place de l’élite avec 8 points en 27 matches. C’est une série de playout sans enjeu contre Langenthal qui attend désormais la NHA, puisque l’équipe bernoise a déjà annoncé qu’elle se retirerait de la ligue à la fin de la saison.