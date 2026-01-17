Le HC Neuchâtel Université commence bien

Pour son premier match du masterround du groupe ouest de 1re ligue de hockey sur glace, le ...
Le HC Neuchâtel Université commence bien

Pour son premier match du masterround du groupe ouest de 1re ligue de hockey sur glace, le club du Littoral a pris la mesure du HC Prilly Black Panthers 3-2 samedi soir.

Charles Rodondi a offert la victoire au HC Neuchâtel Université samedi soir. (Photo : Bertrand Pfaff) Charles Rodondi a offert la victoire au HC Neuchâtel Université samedi soir. (Photo : Bertrand Pfaff)

Un bol d’air d’entrée pour le HC Neuchâtel Université. Pour son premier match du masterround du groupe ouest de 1re ligue de hockey sur glace, les Aigles ont dominé le HC Prilly Black Panthers 3-2 samedi soir aux patinoires du Littoral. Menés 2-1 après le tiers-temps initial, les hommes d’Eric Lamoureux ont réussi à retourner le match grâce à des réussites de Thomas Hofmann et Charles Rodondi.

Ce succès permet au HC Uni de prendre le large par rapport à son adversaire du jour et de se rapprocher provisoirement à cinq longueurs de Wiki-Münsingen, actuel deuxième du classement. /gjo


 

