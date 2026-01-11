Revers mortifiant pour la Neuchâtel Hockey Academy

La défaite est honorable, mais c’est une défaite de plus tout de même : les filles de la Neuchâtel Hockey Academy se sont inclinées 3-2 sur la patinoire du ZSC Lions, samedi en Women’s League. Menées 2-0 à l’issue du premier tiers-temps, les joueuses de Yan Gigon sont parvenues à égaliser grâce à des réussites de Tetiana Onyschenko (32e) et Liliane Perreault (45e). Mais elles ont malheureusement tout perdu, en encaissant le troisième but à moins de deux minutes de la fin.

La Neuchâtel Hockey Academy concède ainsi sa 24e défaite en 26 matches. Elle reste collée à la dernière place du classement. /mne