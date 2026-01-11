Revers mortifiant pour la Neuchâtel Hockey Academy

La NHA s'est incliné 3-2 sur la patinoire des ZSC Lions en Women's League de hockey sur glace ...
Revers mortifiant pour la Neuchâtel Hockey Academy

La NHA s'est incliné 3-2 sur la patinoire des ZSC Lions en Women's League de hockey sur glace. Les Neuchâteloises étaient revenues à 2-2 avant de tout perdre sur la fin. 

Il manque toujours un petit quelque chose aux filles de la NHA. (Photo : Bertrand Pfaff) Il manque toujours un petit quelque chose aux filles de la NHA. (Photo : Bertrand Pfaff)

La défaite est honorable, mais c’est une défaite de plus tout de même : les filles de la Neuchâtel Hockey Academy se sont inclinées 3-2 sur la patinoire du ZSC Lions, samedi en Women’s League. Menées 2-0 à l’issue du premier tiers-temps, les joueuses de Yan Gigon sont parvenues à égaliser grâce à des réussites de Tetiana Onyschenko (32e) et Liliane Perreault (45e). Mais elles ont malheureusement tout perdu, en encaissant le troisième but à moins de deux minutes de la fin.

La Neuchâtel Hockey Academy concède ainsi sa 24e défaite en 26 matches. Elle reste collée à la dernière place du classement. /mne



Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Neuchâtel Université sans pitié contre Tramelan

Neuchâtel Université sans pitié contre Tramelan

Hockey    Actualisé le 11.01.2026 - 10:35

Un 9e succès consécutif pour Tampa Bay

Un 9e succès consécutif pour Tampa Bay

Hockey    Actualisé le 11.01.2026 - 07:15

Fribourg inflige une nouvelle défaite à Lausanne

Fribourg inflige une nouvelle défaite à Lausanne

Hockey    Actualisé le 10.01.2026 - 22:24

Olden et le HCC c’est terminé

Olden et le HCC c’est terminé

Hockey    Actualisé le 10.01.2026 - 16:04

Articles les plus lus

Les Jets renouent enfin la victoire

Les Jets renouent enfin la victoire

Hockey    Actualisé le 10.01.2026 - 06:56

Olden et le HCC c’est terminé

Olden et le HCC c’est terminé

Hockey    Actualisé le 10.01.2026 - 16:04

Fribourg inflige une nouvelle défaite à Lausanne

Fribourg inflige une nouvelle défaite à Lausanne

Hockey    Actualisé le 10.01.2026 - 22:24

Un 9e succès consécutif pour Tampa Bay

Un 9e succès consécutif pour Tampa Bay

Hockey    Actualisé le 11.01.2026 - 07:15

Lausanne encore battu

Lausanne encore battu

Hockey    Actualisé le 09.01.2026 - 22:26

Les Jets renouent enfin la victoire

Les Jets renouent enfin la victoire

Hockey    Actualisé le 10.01.2026 - 06:56

Olden et le HCC c’est terminé

Olden et le HCC c’est terminé

Hockey    Actualisé le 10.01.2026 - 16:04

Fribourg inflige une nouvelle défaite à Lausanne

Fribourg inflige une nouvelle défaite à Lausanne

Hockey    Actualisé le 10.01.2026 - 22:24

Finale de la Coupe de Suisse: priorité aux abonnés du HCC

Finale de la Coupe de Suisse: priorité aux abonnés du HCC

Hockey    Actualisé le 09.01.2026 - 16:48

Lausanne encore battu

Lausanne encore battu

Hockey    Actualisé le 09.01.2026 - 22:26

Bienne enchaîne un deuxième succès de rang face à Ajoie

Bienne enchaîne un deuxième succès de rang face à Ajoie

Hockey    Actualisé le 09.01.2026 - 22:29

Les Jets renouent enfin la victoire

Les Jets renouent enfin la victoire

Hockey    Actualisé le 10.01.2026 - 06:56