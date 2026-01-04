Liliane Perreault, de la Suède à la NHA, en passant par Montréal 

La Neuchâtel Hockey Academy se renforce pour la fin de saison de Women’s League de hockey sur glace. Confrontée à plusieurs absences pour blessure, la NHA a engagé l’attaquante canado-américaine Liliane Perreault, une droitière de 25 ans. Cette native de Toronto qui a grandi à Montréal a déjà joué en Europe (deux saisons en Suède). Dernièrement réserviste de l’équipe de Montréal Victoire, une formation de PWHL (l’équivalent féminin de la NHL), elle n’avait pas encore disputé de match officiel cette saison en raison d’une appendicite. Ce week-end, la nouvelle venue a inscrit deux assists sur les trois buts de son équipe. La NHA s’est inclinée 10-0 samedi contre Berne avant de perdre 5-2 à Fribourg contre Gottéron, dimanche.
Une expérience exceptionnelle
Liliane Perreault se dit heureuse d’être à Neuchâtel pour découvrir le championnat de Suisse et aider l’équipe à terminer honorablement le championnat. Elle raconte que son expérience à Montréal était « vraiment exceptionnelle. M’entraîner avec les meilleures joueuses du monde, voir des matches dans des patinoires remplies… C’est vraiment beau à voir pour le hockey féminin, ce sont des grands pas dans la bonne direction. »
Liliane Perreault : « Voir des patinoires pleines, c'est vraiment beau à voir pour le hockey féminin. »
Liliane Perreault a grandi dans une famille de hockey. Son père Yanic a réussi une belle carrière en NHL et l’un de ses trois frères, Gabe, est en train de s’établir dans la meilleure ligue du monde avec les New York Rangers.
Le coach de la NHA, Yan Gigon, se réjouit de la venue de Liliane Perreault. Même si le club est assuré de rester dans l’élite depuis l’annonce du retrait de Langenthal, il ne veut pas brader la fin du championnat. « On va anticiper la saison prochaine et travailler sur le recrutement. Et Liliane Perreault fera peut-être aussi partie [de nos plans] ».
Yan Gigon : « On ne voulait pas laisser aller la fin de saison. »
Samedi prochain, la NHA ira rendre visite aux ZSC Lions, à Zurich. /vco