Liliane Perreault, de la Suède à la NHA, en passant par Montréal 

Liliane Perreault a grandi dans une famille de hockey. Son père Yanic a réussi une belle carrière en NHL et l’un de ses trois frères, Gabe, est en train de s’établir dans la meilleure ligue du monde avec les New York Rangers.

Le coach de la NHA, Yan Gigon, se réjouit de la venue de Liliane Perreault. Même si le club est assuré de rester dans l’élite depuis l’annonce du retrait de Langenthal, il ne veut pas brader la fin du championnat. « On va anticiper la saison prochaine et travailler sur le recrutement. Et Liliane Perreault fera peut-être aussi partie [de nos plans] ».