Fin de saison pour la meilleure buteuse de la NHA

C’est un coup dur pour la Neuchâtel Hockey Academy et plus particulièrement pour sa meilleure buteuse : la Canadienne Tatum White peut tirer un trait définitif sur la suite de sa saison. Elle avait été victime d’une lourde charge, jeudi 4 décembre, lors du match contre le HC Berne. Le diagnostic médical fait état d’une déchirure des ligaments croisés. En l'espace de 20 matches, elle a inscrit plus du tiers des buts de son équipe, pour un total de 14 points (11 buts et 3 assists).

Ce coup du sort est d’autant plus regrettable que la NHA était le seul club de la Women’s League à être opposé à l’introduction des charges dans le hockey sur glace féminin.

Lanterne rouge du championnat, la Neuchâtel Hockey Academy espère pallier l’absence de Tatum White, en engageant une nouvelle joueuse nord-américaine : « Des discussions sont en cours avec plusieurs d’entre elles », relate le club du Littoral dans un communiqué. /comm-mne