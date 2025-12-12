Fin de saison pour la meilleure buteuse de la NHA

La Neuchâtel Hockey Academy sera privée de Tatum White jusqu'au terme de la saison de Women's League. La Canadienne souffre d'une déchirure des ligaments croisés, après avoir été victime d'une lourde charge. 

Top scoreuse de la NHA, Tatum White ne rejouera plus cette saison. (Photo : Bertrand Pfaff) Top scoreuse de la NHA, Tatum White ne rejouera plus cette saison. (Photo : Bertrand Pfaff)

C’est un coup dur pour la Neuchâtel Hockey Academy et plus particulièrement pour sa meilleure buteuse : la Canadienne Tatum White peut tirer un trait définitif sur la suite de sa saison. Elle avait été victime d’une lourde charge, jeudi 4 décembre, lors du match contre le HC Berne. Le diagnostic médical fait état d’une déchirure des ligaments croisés. En l'espace de 20 matches, elle a inscrit plus du tiers des buts de son équipe, pour un total de 14 points (11 buts et 3 assists). 

Ce coup du sort est d’autant plus regrettable que la NHA était le seul club de la Women’s League à être opposé à l’introduction des charges dans le hockey sur glace féminin.

Lanterne rouge du championnat, la Neuchâtel Hockey Academy espère pallier l’absence de Tatum White, en engageant une nouvelle joueuse nord-américaine : « Des discussions sont en cours avec plusieurs d’entre elles », relate le club du Littoral dans un communiqué. /comm-mne


