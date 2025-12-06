Pas de miracle pour la NHA

La Neuchâtel Hockey Academy s’est logiquement inclinée 9-1 ce samedi face à Zoug, l’actuel ...
Pas de miracle pour la NHA

La Neuchâtel Hockey Academy s’est logiquement inclinée 9-1 ce samedi face à Zoug, l’actuel leader de Women’s League de hockey sur glace.

Tanja Kunz de la Neuchâtel Hockey Academy a inscrit le seul but de la rencontre pour son équipe. (Photo d'archive : Bertrand Pfaff) Tanja Kunz de la Neuchâtel Hockey Academy a inscrit le seul but de la rencontre pour son équipe. (Photo d'archive : Bertrand Pfaff)

La marche était trop haute pour la Neuchâtel Hockey Academy. Lanterne rouge du classement de Women’s League de hockey sur glace, les Neuchâteloises ont logiquement perdu 9-1 face à Zoug, actuel leader du championnat ce samedi aux patinoires du Littoral. 

L'espoir était pourtant permis. Après le premier tiers-temps, les Hirondelles n'étaient menées que d'une unité. Cependant, déjà à moitié submergé à mi-match, le navire neuchâtelois a complètement chaviré lors du dernier tiers. Encaissant 5 buts, contre 1 inscrit par Tanja Kunz, la NHA subit ainsi la plus lourde défaite depuis la claque 12-0 infligée par le même Zoug en octobre dernier


Au classement, la Neuchâtel Hockey Academy pointe toujours au dernier rang avec 8 points. Prochaine rencontre pour les Hirondelles : dimanche 21 décembre face à Ambri-Piotta sur sol tessinois.


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Akira Schmid s'offre un blanchissage face aux Devils

Akira Schmid s'offre un blanchissage face aux Devils

Hockey    Actualisé le 06.12.2025 - 07:51

Fribourg sans souci contre Ajoie, Bienne s'impose

Fribourg sans souci contre Ajoie, Bienne s'impose

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 22:29

Le HCC s’impose en patron chez le leader Thurgovie

Le HCC s’impose en patron chez le leader Thurgovie

Hockey    Actualisé le 06.12.2025 - 02:28

David Lindquist terminera la saison avec le HCC

David Lindquist terminera la saison avec le HCC

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 17:55

Articles les plus lus

Le HCC veut dompter les « Lions » de Thurgovie

Le HCC veut dompter les « Lions » de Thurgovie

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 10:21

David Lindquist terminera la saison avec le HCC

David Lindquist terminera la saison avec le HCC

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 17:55

Fribourg sans souci contre Ajoie, Bienne s'impose

Fribourg sans souci contre Ajoie, Bienne s'impose

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 22:29

Le HCC s’impose en patron chez le leader Thurgovie

Le HCC s’impose en patron chez le leader Thurgovie

Hockey    Actualisé le 06.12.2025 - 02:28

Ambühl, Schelling et Krueger intronisés en 2026

Ambühl, Schelling et Krueger intronisés en 2026

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 07:51

Le HCC veut dompter les « Lions » de Thurgovie

Le HCC veut dompter les « Lions » de Thurgovie

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 10:21

David Lindquist terminera la saison avec le HCC

David Lindquist terminera la saison avec le HCC

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 17:55

Le HCC s’impose en patron chez le leader Thurgovie

Le HCC s’impose en patron chez le leader Thurgovie

Hockey    Actualisé le 06.12.2025 - 02:28

Les Wizards battus de 45 points par Boston

Les Wizards battus de 45 points par Boston

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 07:15

Les Predators matent le double champion en titre

Les Predators matent le double champion en titre

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 07:33

Ambühl, Schelling et Krueger intronisés en 2026

Ambühl, Schelling et Krueger intronisés en 2026

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 07:51

Le HCC veut dompter les « Lions » de Thurgovie

Le HCC veut dompter les « Lions » de Thurgovie

Hockey    Actualisé le 05.12.2025 - 10:21