Pas de miracle pour la NHA

La marche était trop haute pour la Neuchâtel Hockey Academy. Lanterne rouge du classement de Women’s League de hockey sur glace, les Neuchâteloises ont logiquement perdu 9-1 face à Zoug, actuel leader du championnat ce samedi aux patinoires du Littoral.

L'espoir était pourtant permis. Après le premier tiers-temps, les Hirondelles n'étaient menées que d'une unité. Cependant, déjà à moitié submergé à mi-match, le navire neuchâtelois a complètement chaviré lors du dernier tiers. Encaissant 5 buts, contre 1 inscrit par Tanja Kunz, la NHA subit ainsi la plus lourde défaite depuis la claque 12-0 infligée par le même Zoug en octobre dernier.





Au classement, la Neuchâtel Hockey Academy pointe toujours au dernier rang avec 8 points. Prochaine rencontre pour les Hirondelles : dimanche 21 décembre face à Ambri-Piotta sur sol tessinois.