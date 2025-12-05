La NHA échoue aux tirs au but

La Neuchâtel Hockey Academy n’est pas passée loin de la victoire jeudi soir en Women’s League de hockey sur glace. Les joueuses de Philippe Stengel n’ont toutefois pas pu éviter la défaite, en déplacement sur la patinoire du SC Bern, devant 96 spectateurs. Au final, les Bernoises se sont imposées 5-4 aux tirs au but. C’est pourtant Tetiana Onyshchenko qui a ouvert le score côté neuchâtelois, dès la troisième minute. Les autres réussites ont été signée Nora Fornasier et Anabel Kreutzer, à deux reprises.

Au classement, la NHA pointe toujours au dernier rang, avec 8 points. Prochain match pour les Hirondelles : samedi à 17h45 à domicile contre Zoug. /jhi