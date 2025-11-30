La NHA proche de l'exploit en championnat

La Neuchâtel Hockey Academy est passée proche de l’exploit samedi en Women’s League de hockey sur glace. La lanterne rouge s’est inclinée 3-2 après prolongation à domicile face au deuxième du classement, Ambri-Piotta. Les joueuses de Yan Gigon ont pris deux fois les devants dans le premier tiers-temps, avant de céder après plus de 62 minutes de jeu, en infériorité numérique. Les Neuchâteloises obtiennent ainsi un septième point en championnat.

Ce dimanche (14h), l'équipe du Littoral va affronter Ajoie, une formation de LNC, en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. /vco

