Lourde défaite de la NHA

La Neuchâtel Hockey Academy s'est lourdement inclinée samedi 9-2 à Zürich en Women's League ...
Lourde défaite de la NHA

La Neuchâtel Hockey Academy s'est lourdement inclinée samedi 9-2 à Zürich en Women's League de hockey sur glace. 

Anabel Kreutzer de la Neuchâtel Hockey Academy, autrice d'un but ce samedi face au ZSC Lions. (Photo d'archive : Bertrand Pfaff) Anabel Kreutzer de la Neuchâtel Hockey Academy, autrice d'un but ce samedi face au ZSC Lions. (Photo d'archive : Bertrand Pfaff)

Match à oublier pour la Neuchâtel Hockey Academy. Les Hirondelles, lanterne rouge du classement de Women's League de hockey sur glace, se sont sévèrement inclinées 9-2 face au ZSC Lions ce samedi. À l'extérieur, les Neuchâteloises n'ont pas pu résister longtemps au rouleau compresseur zurichois. Après deux tiers-temps, elles étaient menées 6-0. La NHA a néanmoins eu une réaction dans le dernier tiers-temps. Deux buts ont été inscrits par Anabel Kreutzer et Alexandria Weiss. Pas de quoi effrayer pour autant les hockeyeuses zurichoises, qui ont corsé l’addition de trois buts supplémentaires en fin de partie.


Au classement, la Neuchâtel Hockey Academy est toujours dernière avec six points. Prochain rendez-vous pour la NHA : samedi prochain à 17h15  à domicile contre le HC Ambri-Piotta. /Ave


