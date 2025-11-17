Revers à domicile pour la NHA

En Women’s League de hockey sur glace, la Neuchâtel Hockey Academy a perdu 4-1 dimanche face ...
Revers à domicile pour la NHA

En Women’s League de hockey sur glace, la Neuchâtel Hockey Academy a perdu 4-1 dimanche face à Fribourg.

Alexandria Weiss a marqué le seul but de la NHA. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Alexandria Weiss a marqué le seul but de la NHA. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Une défaite dimanche pour les joueuses de la Neuchâtel Hockey Academy, en Women’s League de hockey sur glace. Aux Patinoires du Littoral, devant 111 spectateurs, elles se sont inclinées 4-1 face au HC Fribourg-Gottéron Ladies. C’est pourtant la Neuchâteloise Alexandria Weiss qui a ouvert le score à la neuvième minute. La NHA menait 1-0 à la fin du premier tiers mais les Fribourgeoises ont renversé la tendance par la suite.

Au classement : les Hirondelles sont septièmes avec 6 points. Prochain match pour la NHA : un duel de bas de classement jeudi à Langenthal. /jhi


 

