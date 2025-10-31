La NHA ne sait plus gagner

En Women’s League de hockey sur glace, la Neuchâtel Hockey Academy a perdu 7-1 jeudi à domicile ...
La NHA ne sait plus gagner

En Women’s League de hockey sur glace, la Neuchâtel Hockey Academy a perdu 7-1 jeudi à domicile contre Berne.

Tatum White a marqué la seule réussite de son équipe. (Photo d'archives: Bertrand Pfaff) Tatum White a marqué la seule réussite de son équipe. (Photo d'archives: Bertrand Pfaff)

Le cauchemar pour la Neuchâtel Hockey Academy. Les joueuses de Yan Gigon ont subi une lourde défaite jeudi soir à domicile, en Women’s League de hockey sur glace. Elles ont été battues 7-1 par le SC Berne, devant les 171 spectateurs présents aux Patinoires du Littoral. Il s’agit du huitième revers d’affilée pour les Hirondelles. C’est pourtant bien les Neuchâteloises qui ont ouvert le score à la quinzième minute, grâce à une réussite de Tatum White, qui allait s’avérer être un acte isolé.

Au classement, la NHA est toujours dernière avec 3 points. Prochain rendez-vous : samedi 17h30 sur la glace de Zoug. /jhi


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Genève muet face à Zoug

Genève muet face à Zoug

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 22:05

Trois sélections pour le HC La Chaux-de-Fonds

Trois sélections pour le HC La Chaux-de-Fonds

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 12:02

Zurich Lions: Walter Frey cède la présidence à son fils

Zurich Lions: Walter Frey cède la présidence à son fils

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 15:36

Coup dur pour Zoug: Martschini ne jouera plus cette saison

Coup dur pour Zoug: Martschini ne jouera plus cette saison

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 15:37

Articles les plus lus

Le HC Uni n’a pas réussi à sauver son match

Le HC Uni n’a pas réussi à sauver son match

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 05:20

Trois sélections pour le HC La Chaux-de-Fonds

Trois sélections pour le HC La Chaux-de-Fonds

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 12:02

Zurich Lions: Walter Frey cède la présidence à son fils

Zurich Lions: Walter Frey cède la présidence à son fils

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 15:36

Coup dur pour Zoug: Martschini ne jouera plus cette saison

Coup dur pour Zoug: Martschini ne jouera plus cette saison

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 15:37

Lausanne s'offre Davos et revient à la 2e place

Lausanne s'offre Davos et revient à la 2e place

Hockey    Actualisé le 29.10.2025 - 22:07

Le HC Uni n’a pas réussi à sauver son match

Le HC Uni n’a pas réussi à sauver son match

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 05:20

Zurich Lions: Walter Frey cède la présidence à son fils

Zurich Lions: Walter Frey cède la présidence à son fils

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 15:36

Coup dur pour Zoug: Martschini ne jouera plus cette saison

Coup dur pour Zoug: Martschini ne jouera plus cette saison

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 15:37

NHL: deux Suisses ont marqué mardi soir

NHL: deux Suisses ont marqué mardi soir

Hockey    Actualisé le 29.10.2025 - 08:13

Suisse: première sélection pour le Davosien Nico Gross

Suisse: première sélection pour le Davosien Nico Gross

Hockey    Actualisé le 29.10.2025 - 14:07

Lausanne s'offre Davos et revient à la 2e place

Lausanne s'offre Davos et revient à la 2e place

Hockey    Actualisé le 29.10.2025 - 22:07

Le HC Uni n’a pas réussi à sauver son match

Le HC Uni n’a pas réussi à sauver son match

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 05:20