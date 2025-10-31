La NHA ne sait plus gagner

Le cauchemar pour la Neuchâtel Hockey Academy. Les joueuses de Yan Gigon ont subi une lourde défaite jeudi soir à domicile, en Women’s League de hockey sur glace. Elles ont été battues 7-1 par le SC Berne, devant les 171 spectateurs présents aux Patinoires du Littoral. Il s’agit du huitième revers d’affilée pour les Hirondelles. C’est pourtant bien les Neuchâteloises qui ont ouvert le score à la quinzième minute, grâce à une réussite de Tatum White, qui allait s’avérer être un acte isolé.

Au classement, la NHA est toujours dernière avec 3 points. Prochain rendez-vous : samedi 17h30 sur la glace de Zoug. /jhi