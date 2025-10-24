Défaite à domicile pour la NHA

Occasion perdue de se relancer pour la Neuchâtel Hockey Academy. Le club de Women’s League de hockey sur glace connaît un début de saison éprouvant et son entraîneur Philippe Stengel a démissionné. Jeudi soir, les Hirondelles n’ont rien pu faire à domicile face au HC Fribourg Gottéron Ladies. Devant 119 spectateurs aux Patinoires du Littoral, elles ont perdu 7-3. Les choses avaient pourtant plutôt bien commencé, puisque toutes les réussites neuchâteloises ont été comptabilisées dans le premier tiers-temps. Elles ont été l’œuvre de Kristina Faberova, qui a ouvert le score à la 3e minute, d’Inès Berset et de Tatum White. Au classement, la NHA est dernière avec 3 points. /jhi