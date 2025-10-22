Le coach de la Neuchâtel Hockey Academy se retire

A la suite du début exercice catastrophique de son équipe, Philippe Stengel quitte son poste d’entraîneur principal de la NHA, en Women’s League. Le directeur technique Yan Gigon assure l’intérim.

Philippe Stengel ne sera resté que quelques mois à la tête de la Neuchâtel Hockey Academy. (Photo : Bertrand Pfaff)

Philippe Stengel n’est plus l’entraîneur de la Neuchâtel Hockey Academy, en Women’s League. A la suite du début de saison difficile de son équipe, trois points récoltés en douze matches, le club de hockey sur glace du Littoral a annoncé mercredi le départ de son coach principal. Selon le communiqué, c’est Philippe Stengel qui a pris « la décision de se retirer afin de donner un nouvel élan à l’équipe. » Il continuera néanmoins de collaborer avec le club en tant que conseiller technique.

L’intérim sera assuré par le directeur technique du club et ancien coach de la NHA pendant une dizaine d'années, Yan Gigon. Celui-ci prendra les commandes dès le prochain match contre Fribourg-Gottéron, prévu le jeudi 23 octobre aux Patinoires du Littoral. L’actuel entraîneur assistant, Olivier Jaeggi, reste en poste afin d’assurer la continuité et faciliter la transition. /comm-mne


