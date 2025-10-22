Le coach de la Neuchâtel Hockey Academy se retire

Philippe Stengel n’est plus l’entraîneur de la Neuchâtel Hockey Academy, en Women’s League. A la suite du début de saison difficile de son équipe, trois points récoltés en douze matches, le club de hockey sur glace du Littoral a annoncé mercredi le départ de son coach principal. Selon le communiqué, c’est Philippe Stengel qui a pris « la décision de se retirer afin de donner un nouvel élan à l’équipe. » Il continuera néanmoins de collaborer avec le club en tant que conseiller technique.

L’intérim sera assuré par le directeur technique du club et ancien coach de la NHA pendant une dizaine d'années, Yan Gigon. Celui-ci prendra les commandes dès le prochain match contre Fribourg-Gottéron, prévu le jeudi 23 octobre aux Patinoires du Littoral. L’actuel entraîneur assistant, Olivier Jaeggi, reste en poste afin d’assurer la continuité et faciliter la transition. /comm-mne