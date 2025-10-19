La Neuchâtel Hockey Academy s’enfonce

La situation se complique sérieusement pour la Neuchâtel Hockey Academy. Les Hirondelles ont, une nouvelle fois, été battues à deux reprises ce week-end. Les filles de Philippe Stengel ont d’abord subi la loi de Davos 2-0 samedi dans les Grisons. Elles ont ensuite tenté de réagir dimanche sur la glace de la lanterne rouge Langenthal, en vain, s’inclinant une nouvelle fois sur le score de 2-0.

Avec ces deux nouvelles défaites, la Neuchâtel Hockey Academy se retrouve à son tour dans la peau du dernier du classement. Les joueuses du Littoral comptent trois points de retard sur Langenthal, et huit unités de retard sur Fribourg-Gottéron, première équipe au-dessus de la barre.

Avec seulement une victoire en 12 matches, la moins bonne défense et l’attaque la moins prolifique de la ligue, la Neuchâtel Hockey Academy se retrouve dans une situation délicate en ce début de saison. /gjo