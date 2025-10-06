La NHA s’incline

Veuillez insérer l'adresse email utilisée pour votre enregistrement :
La Neuchâtel Hockey Academy n'a pas eu voix au chapitre face à Davos. (Photo : Bertrand Pfaff)
La Neuchâtel Hockey Academy a été sèchement battue dimanche par Davos en Women’s League de hockey sur glace. Les Hirondelles ont concédé l’enjeu 4 à 0. /cwi
06.10.2025 - 04:44
Actualisé le 06.10.2025 - 04:50
