La NHA s’incline

Nette défaite dimanche pour la Neuchâtel Hockey Academy en Women’s League de hockey sur glace ...
La NHA s’incline

Nette défaite dimanche pour la Neuchâtel Hockey Academy en Women’s League de hockey sur glace. Les Hirondelles s’inclinent 4 à 0.

La Neuchâtel Hockey Academy n'a pas eu voix au chapitre face à Davos. (Photo : Bertrand Pfaff) La Neuchâtel Hockey Academy n'a pas eu voix au chapitre face à Davos. (Photo : Bertrand Pfaff)

La Neuchâtel Hockey Academy a été sèchement battue dimanche par Davos en Women’s League de hockey sur glace. Les Hirondelles ont concédé l’enjeu 4 à 0. /cwi


