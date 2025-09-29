La NHA bat Langenthal

Victoire 4-2 dimanche de la Neuchâtel Hockey Academy face à Langenthal, en Women’s League. ...
La NHA bat Langenthal

Victoire 4-2 dimanche de la Neuchâtel Hockey Academy face à Langenthal, en Women’s League.

Tetiana Onyshchenko a marqué à deux reprises. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Tetiana Onyshchenko a marqué à deux reprises. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Une victoire à domicile pour la Neuchâtel Hockey Academy. En Women’s League de hockey sur glace, les Neuchâteloises ont connu un succès aux Patinoires du Littoral devant 153 spectateurs dimanche. Elles se sont imposées 4-2 devant le SC Langenthal Damen. Les réussites des Hirondelles ont été signées Tatum White et Tetiana Onyshchenko, toutes les deux par deux fois. Au classement, la NHA pointe désormais au 7e rang, avec 3 points. Prochain rendez-vous : une autre rencontre à domicile, samedi à 17h45, contre Ambri-Piotta. /jhi


 

