La NHA bat Langenthal

Une victoire à domicile pour la Neuchâtel Hockey Academy. En Women’s League de hockey sur glace, les Neuchâteloises ont connu un succès aux Patinoires du Littoral devant 153 spectateurs dimanche. Elles se sont imposées 4-2 devant le SC Langenthal Damen. Les réussites des Hirondelles ont été signées Tatum White et Tetiana Onyshchenko, toutes les deux par deux fois. Au classement, la NHA pointe désormais au 7e rang, avec 3 points. Prochain rendez-vous : une autre rencontre à domicile, samedi à 17h45, contre Ambri-Piotta. /jhi